Nike платитиме частину зарплати де Йонга замість Барселони – сторони визначились з іменем на футболці хавбека

Відомий бренд спортивного одягу Nike візьме на себе частково фінансові обов'язки щодо зарплати майбутнього новачка Барселони Френкі де Йонга.

Компанія Nike платитиме значну частину зарплатні хавбека Аякса Френкі де Йонга в Барселоні, до якої гравець приєднається вже влітку, повідомляє ESPN.

Реал – Аякс: Де Йонг виграв дуель у Модріча – вражаючі дії майбутнього гравця Барселони

Бренд спортивного одягу, який співпрацює з Барсою з 1998 року, посприяв переходу 21-річного хавбека саме в каталонський клуб. Також, за домовленістю нідерланського гравця і Nike на футболці де Йонга друкуватиметься його ім'я "Френкі".

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів де Йонг провів 23 матчі, в яких відзначився 3-ма голами та 4-ма асистами. Також півзахисник у складі Аякса вибив Реал з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони