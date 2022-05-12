Відомий виробник одягу більше не буде постачати форму для "флагмана російського футболу".

Компанія Nike повідомила про припинення співпраці зі Спартаком, яка тривала з 2005 року. Клуб вже розпочав пошуки нового технічного партнера, повідомляє офіційний сайт Спартака.

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Офіційна причина – "відповідно до вердикту УЄФА, клуб не зможе брати участь у єврокубках наступного сезону". Насправді ж "червоно-білі" навіть без дискваліфікації не факт, що грали би в єврокубках, адже посідають тільки 9 місце в чемпіонаті. Щоправда, Спартак ще може виграти "суперпрестижний" трофей у вигляді тамтешнього кубка.

Нагадаємо, після розв'язання росіянами повномасштабної війни в Україні УЄФА і ФІФА відсторонили всі російські клуби і збірні зі всіх змагань. На превелике щастя, у єврокубковому сезоні 2022/23 жодного російського клубу не буде.

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