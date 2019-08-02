Nike і "Шахтар" представили новий комплект домашньої форми сезону 2019/20

Футбольний клуб "Шахтар" спільно з технічним спонсором Nike презентували новий комплект домашньої форми на сезон 2019/20 року.

"Тріумф назавжди" – слоган, який уособлює жагу до високих досягнень і перемог, а також пам'ять про здобуті трофеї. Дизайн футболки натхненний легендарним забарвленням форми, в якій 10 років тому "Шахтар" завоював кубок UEFA. Нова форма віддає данину поваги цьому неймовірному досягненню, яке назавжди залишиться в серці кожного вболівальника гірників.

"Шахтар" дебютує в новій формі 4 серпня в домашньому матчі проти "Карпат".

Нова екіпіровка з сьогоднішнього дня доступна в магазині Nike (м.Київ, бул. Лесі Українки, 24), магазинах ФК "Шахтар", на сайтах shop.shakhtar.com і deltasport.ua.