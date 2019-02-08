Nike хоче, щоб де Йонг у Барселоні вдягав футболку з написом "Френкі"

Френкі де Йонг, який приєднається до Барселони влітку, може грати у футболці зі своїм іменем замість прізвища.

Хавбек Аякса Френкі де Йонг, який влітку перейде в Барселону, повідомив в інтерв'ю Het Kontakt, що Nike хотів би, аби голандець вдягав футболку з написом "Френкі" на спині.

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"У липні я підпишу офіційний контракт з Барселоною і мене представлять. Хотів би вдягати футболку з 21-м номером, під яким граю в Аяксі. Nike хоче, щоб я використовував напис "Френкі" на спині, так краще з точки зору маркетингу, хоча не знаю, чи будемо так робити", – сказав де Йонг.

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