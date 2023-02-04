Шлюб Жерара Піке та Шакіри виглядав одним з найміцніших у футбольному світі. Але минулого року стосунки неочікувано зазнали краху. Як з'ясувалося, причиною стала наївна вигадка футболіста, повідомляє Marca.

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Співачка засумнівалася у вірності Жерара, коли той неочікувано попросив пожити окремо, адже він "потребує більше особистого простору". Шакіру дуже здивувало таке прохання футболіста, тому вона одразу звернулася до детектива, аби з'ясувати причину різкої зміни у сімейному житті.

Піке не зміг довго приховувати правду – дружина дізналася про його стосунки з Кларою Чіа. Шакіра намагалася зберегти шлюб та навіть запропонувала Жерару піти на терапію для пар, але футболіст був надто сильно захоплений новим романом та лише посміявся з цієї ідеї. У підсумку пара розлучилася, а Шакіра висміяла поведінку чоловіка у своїй новій пісні.

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