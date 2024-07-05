"Вітаємо Іспанію з виходом у півфінал. У першому таймі гра була занадто відкритою. Ми були кращими у другому таймі, а з 60-ї хвилини ми явно домінували. Наш пізній гол був цілком заслуженим. Ми пропустили вирішальний гол у останній момент. На жаль, ми не змогли створити достатній тиск на фланзі.

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Я сказав гравцям, що вони не заслуговують на виліт з турніру. Ми всі сумуємо за своїми сім'ями, але ніхто з нас не хоче йти. Від початку цих останніх шести тижнів в команді панувала дуже хороша атмосфера, можна сказати, що ми зробили все можливе, щоб виграти цю гру. Кожен гравець, незалежно від того, чи він стартував, чи був на лаві запасних, віддав усе, що міг, щоб виграти. Це боляче", – цитує Нагельсманна УЄФА.

Нагадаємо, Німеччина поступилася Іспанії у 1/4 фіналу Євро-2024 (1:2). Підопічні Луїса де ла Фуенте вийшли до півфіналу, де зустрінуться з переможцем пари Франція – Португалія.

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