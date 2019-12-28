Ніхто в Манчестер Сіті такого не очікував, – Бернарду Сілва про відставання від Ліверпуля

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував нинішню турнірну ситуацію "містян" в АПЛ.

"Відставання від Ліверпуля – це дійсно неприємний момент. Перша частина сезону дуже розчаровує. Ніхто у клубі не очікував, що ми так сильно відстанемо від Ліверпуля в середині сезону.

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Потрібно рухатися далі. Розуміємо, що виграти чемпіонат буде дуже важко. Я не скажу, що неможливо, але дуже важко", – цитує португальця ВВС.

Нагадаємо, після першого кола чемпіонату Англії Манчестер Сіті відстає від Ліверпуля на 14 очок. Команда Клоппа має гру в запасі.

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