"Дуже швидко промайнув осінній єврокубковий період. Можна одразу згадати першу гру в Норвегії. Суперник – якісна команда, в якої стоїть завдання здобути перемогу.

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Будемо грати з мотивованою командою, але в той же час хочемо отримати задоволення від гри – під час та після її завершення. Ми концентруємося, ніхто подарунків робити точно не буде. Готуємося до серйозної команди. Звісно гра все розставить на місця, але те, що ми викладемося на максимум – це 100%.

Зоря завжди грає на перемогу, але у нас крім єврокубкового поєдинку попереду ще гра в чемпіонаті (проти Динамо, – прим.). Обидві гри, безумовно, для нас важливі, як для престижу, так і для турнірної таблиці. Ми готуємося та хочемо зіграти поєдинки на повну.

Щодо того, хто вийде в основі... Подивимося. У нас ще є сьогодні та завтра тренування, бо в такий період часто свій внесок роблять травми, чого ми не хочемо. До нас вже приєднався Дмитро Хомченовський, вчора він тренувався з усіма, але будемо за ним стежити, як буде себе почувати. Максим Луньов ще відновлюється. А так, окрім Микити Шевченка, всі в складі та бойовій готовності. Найкращі будуть грати", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудеться вже завтра, 9 грудня, у Запоріжжі. Початок зустрічі о 19:45.

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