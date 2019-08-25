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"Ніхто ні рубля не дав, не бачу сенсу грати в Кубку України", – президент Інгульця хотів зняти команду з турніру

18:06 788 Читать на русском
"Ніхто ні рубля не дав, не бачу сенсу грати в Кубку України", – президент Інгульця хотів зняти команду з турніру
Олександр Поворознюк / фото із соцмереж

Фіналіст Кубка України 2018/19 Інгулець цілком міг не взяти участі в поточному розіграші турніру. Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

Нагадаємо, в розіграші Кубка України 2018/19 Інгулець дійшов до фіналу, у якому розгромно програв Шахтарю.

"Якби нам не випав Металіст 1925, я б демонстративно зняв команду з Кубка. Не бачу сенсу там грати – ми дійшли до фіналу, а жодних преміальних не отримали. Ніхто ні рубля не дав, ми тільки витрачаємо гроші.

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Дали медалі за друге місце, і то половина гравців не можуть їх на пам'ять залишити, бо все порозпадалося. Жодної уваги цьому ніхто не приділяє, тому я не бачу сенсу робити щось заради Кубка.

Хотів демонстративно знятися як фіналіст Кубка України і сказати: "Ми не будемо грати, пишемо заяву, не хочемо". Але нам випав Металіст – я не можу дати йому таку можливість пройти далі. Більше того – Інгулець гратиме основним складом і доведе, що в першому турі наша поразка була випадковістю", – розповів Поворознюк в ефірі Youtube-каналу Інгульця.

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Теги
Кубок України Інгулець Інгулець Відеоновини Металіст 1925 Металіст 1925 Олександр Поворознюк
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