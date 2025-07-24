Відомий український тренер Володимир Шаран поділився очікуваннями від поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям та андоррською Санта-Коломою.

– Полісся в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє із Санта-Коломою. Це прохідний суперник для житомирян?

– Ніхто не зрозуміє Полісся, якщо вони вилітатимуть від команд з Андорри – при всій до них повазі. Санта-Колома рік тому отримала 6 чи 8 голів.

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– Але ж цього року вже 3 команди з Андорри подолали перший раунд кваліфікації.

– У них річний бюджет 130 тисяч євро на рік. Таку команду потрібно проходити.

– Виліт Полісся на цій стадії можна вважати провалом?

– У футболі всяке буває, але трагедії робити точно не варто.

– Прогноз на матч від Володимира Шарана?

– 3:0 на користь Полісся, – сказав Шаран для Українського футболу.

Нагадаємо, перший поєдинок другого кваліфай-раунду Ліги конференцій між Поліссям та Санта-Коломою відбудеться сьогодні у словацькому Прешові. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

Полісся – Санта-Колома: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій