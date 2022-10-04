"Хаос іноді організовує. Я працюю у великому клубі, і у нас все розплановано. Однак це складна ситуація, яку потрібно врегулювати, особливо емоційний стан футболістів. Також є втома. Коли ви живете в готелі, літаку, поїзді та автобусі, а не вдома, ви втрачаєте багато енергії та концентрації.

Йовічевіч назвав патріотичну причину успішних виступів Шахтаря в Лізі чемпіонів

У першому турі матч чемпіонату України був призупинений через сирени повітряної тривоги, пауза тривала чотири години. Ми хочемо бути конкурентоспроможними, але між матчами ніхто не знає, через що ми проходимо. Під час матчів Шахтаря повітряних тривог не було, а на тренуваннях це трапляється. Ви повинні бути в курсі та виконувати інструкції, які дають нам збройні сили. Це важко морально. Тренування у Львові в очікуванні можливого нападу – це не те саме, що спокій, з яким можна працювати в Польщі.

Також ми говорили про те, скільки в клубі людей та гравців з Донецька. У 2014 році вони були змушені залишити свої домівки, а сім місяців тому вони були змушені тікати з Києва. Це жорстока ситуація. Зрештою, як спортсмени, ми також граємо за солдатів, які воюють, захищаючи свою країну. Ти знаєш, що вони стежать за тобою і що ти даруєш їм позитивні емоції на весь матч. Це величезна відповідальність. Це надихає нас і дає нам енергію. Ви не знаєте, куди приведе ця ситуація, вона викликає занепокоєння, вона неминуча. Команда у мене чудова. Окрім футболу, вони дуже цікавляться політикою та допомагають українцям", – сказав Йовічевіч в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, вже завтра, 5 жовтня, Шахтар у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє з Реалом у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.

Шахтар забив 6 голів Металісту й повернувся на вершину УПЛ – хет-трик Сікана, у Мудрика три асисти і промах з пенальті