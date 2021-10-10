Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко запевнив, що успіх у матчі проти фінів (2:1) не розслабив команду.

"Приємно отримувати індивідуальні нагороди, спасибі за це вболівальникам. Але для мене найголовніше те, що ми змогли перемогти і взяти три очки. Тепер будемо готуватися з хорошим настроєм до наступного матчу.

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Ніхто не збирається зупинятися, тому працюємо. Зараз важлива наступна гра, потрібно перемагати. Запрошуємо всіх на стадіон, нам дуже потрібна ваша підтримка", – заявив Ярмоленко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, наступний матч українці проведуть 12 жовтня у Львові проти Боснії, початок о 21:45.

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