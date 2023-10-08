Головний тренер Реала Карло Анчелотті оцінив виступ команди в матчі проти Осасуни (4:0) в дев'ятому турі Ла Ліги.

"Те, як Беллінгем почав сезон, дивує. Ніхто не очікував такого рівня з точки зору голів.

Чергові подвиги Беллінгема у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 4:0

Ми добре провели матч, контролювали його хід. Вирішальне значення мав перший гол, він дозволив нам більшою мірою контролювати гру. У другому таймі, отримавши більше вільного простору, ми вирішили результат матчу.

Реал грає в хороший футбол. Завжди показує хороший футбол, але взагалі все залежить від того, що мається на увазі під хорошим футболом. Сьогодні ми були хороші й з м'ячем, і без нього. Чуамені чудово діяв як центральний захисник – для нього це новий досвід.

Ми помітно додали після матчу з Атлетіко (1:3). Критика нам допомогла, тож спасибі за неї", – цитує Карло Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що Реал наразі посідає першу сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги з 24 очками. Мадридці випереджають Жирону на два бали.

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