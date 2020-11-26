"Найвеличніший в історії, найкращий футболіст у світі покинув нас. Мені дуже шкода за його сім'ю і за біль, який вони відчувають зараз. Мені пощастило грати з ним, бути його другом, насолоджуватися його футболом, ділитися роздягальнею. Я відчуваю велике горе. Найвеличніший відходить.

Помер Дієго Марадона

Коли ніхто не чекав на нього, з’явився Дієго, бо він міг уявити те, що ніхто не міг побачити. Я пам’ятаю ті гольові передачі, які він віддавав і які змусили всіх насолоджуватися. Ним захоплювались товариші по команді та суперники, бо не було нікого, хто грав би як він. Дієго міг контролювати будь-що округлої форми. Він насолоджувався футболом, як ніхто інший", – наводить слова Шукера Marca.

Зазначимо, Дієго Марадона помер від серцевого нападу у 60 років. Нещодавно аргентинець переніс операцію з видалення тромбу із мозку. Після цього, Дієго виписали з лікарні, однак він перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома.

Марадона відомий виступами за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі, де став зіркою світового рівня, вигравши дві Серії А (1986/87, 1989/90). Дієго переміг на чемпіонаті світу-1986 зі збірною Аргентини, яку згодом також очолював.

Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986