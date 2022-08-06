"Ніхто не хоче навіть торкатися номера 9": Тухель поскаржився на прокляття форвардів Челсі
Головний тренер Челсі Томас Тухель розчарований, що йому доводиться починати сезон без топового центрального нападника.
"Він проклятий, усі навколо мені це кажуть. Не думайте, що ми залишаємо номер 9 вільним через якісь маркетингові плани. Будь-хто міг його забрати цього літа, але великого попиту на №9 не було.
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Гравці іноді хочуть поміняти номери, але цей ніхто не хоче навіть чіпати. Всі, хто в клубі довше за мене, розповідають: "Знаєш, в одного хлопця була дев'ятка, і він ніяк не міг забити, потім в іншого, і він також не міг". Тепер у нас ніхто не хоче торкатися футболки з номером 9. Давайте подивимося, чи зможемо ми когось запросити до кінця вікна. Можливо, хтось таки захоче боротися з цим прокляттям. Я також забобонний, тому можу зрозуміти, чому гравці уникають цієї футболки", – цитує Тухеля Goal.
Упродовж останнів років дев'ятку Челсі носили статусні бомбардири (Торрес, Фалькао, Мората, Ігуаїн, Лукаку), проте ніхто з них не зміг на повну розкритися в Лондоні.
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