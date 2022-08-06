"Він проклятий, усі навколо мені це кажуть. Не думайте, що ми залишаємо номер 9 вільним через якісь маркетингові плани. Будь-хто міг його забрати цього літа, але великого попиту на №9 не було.

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Гравці іноді хочуть поміняти номери, але цей ніхто не хоче навіть чіпати. Всі, хто в клубі довше за мене, розповідають: "Знаєш, в одного хлопця була дев'ятка, і він ніяк не міг забити, потім в іншого, і він також не міг". Тепер у нас ніхто не хоче торкатися футболки з номером 9. Давайте подивимося, чи зможемо ми когось запросити до кінця вікна. Можливо, хтось таки захоче боротися з цим прокляттям. Я також забобонний, тому можу зрозуміти, чому гравці уникають цієї футболки", – цитує Тухеля Goal.

Упродовж останнів років дев'ятку Челсі носили статусні бомбардири (Торрес, Фалькао, Мората, Ігуаїн, Лукаку), проте ніхто з них не зміг на повну розкритися в Лондоні.

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