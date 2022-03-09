"Це складна ситуація для всіх нас, це жахливо. Сім’ї гравців виїхали, діти, подружжя, батьки приїхали до Румунії з допомогою всіх, особливо – Луческу. До нас завітав і мер міста Ясс. Ми всі сподіваємося, що ситуація вирішиться, бо великі проблеми не тут, а в Україні.

Луческу з членами тренерського штабу Динамо покинув Україну

Напруга була весь час, але ми ніколи не думали, що буде війна. Якби ми знали, то залишилися б у Туреччині, але хто міг знати? Ніхто не думав, що у 21 столітті може бути такий варварський напад. У них була своя політична напруга, тоді росіяни почали бомбити українські військові бази.

Але в підсумку ви завершуєте тим, що скидаєте бомби на людей? Харків, Чернігів – зруйновані міста. Це гуманітарна та екологічна катастрофа! Атомні електростанції в небезпеці, росіяни використовують зброю проти мирного населення України

Чому лишились у Яссах? Ми проїхали через Молдову і прибули туди. Коли сім’ям гравців вдалося виїхати, вони обрали той же маршрут, в’їхали в Румунію через митницю Скулені. Була ідея поїхати в Бухарест, але дорога була вже надто довгою

Коли жінки та діти приїхали в Ясси, я не міг запропонувати їм ще 400 кілометрів до Бухареста. Тут в мотелі добре, ще й господар дав нам суттєву знижку, бо ніхто не знає, скільки триватиме ця війна", – зазначив Карас у коментарі GSP.

Раніше повідомлялось, що Луческу разом зі своїм тренерським штабом вирушив до Румунії після початку війни росіян в Україні.

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