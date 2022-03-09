"Ніхто не думав, що у 21 столітті може бути такий варварський напад": Карас шокований війною росіян проти України
Еміліан Карас, асистент головного тренера Динамо Мірчі Луческу, розповів про шок від початку війни на території України.
"Це складна ситуація для всіх нас, це жахливо. Сім’ї гравців виїхали, діти, подружжя, батьки приїхали до Румунії з допомогою всіх, особливо – Луческу. До нас завітав і мер міста Ясс. Ми всі сподіваємося, що ситуація вирішиться, бо великі проблеми не тут, а в Україні.
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Напруга була весь час, але ми ніколи не думали, що буде війна. Якби ми знали, то залишилися б у Туреччині, але хто міг знати? Ніхто не думав, що у 21 столітті може бути такий варварський напад. У них була своя політична напруга, тоді росіяни почали бомбити українські військові бази.
Але в підсумку ви завершуєте тим, що скидаєте бомби на людей? Харків, Чернігів – зруйновані міста. Це гуманітарна та екологічна катастрофа! Атомні електростанції в небезпеці, росіяни використовують зброю проти мирного населення України
Чому лишились у Яссах? Ми проїхали через Молдову і прибули туди. Коли сім’ям гравців вдалося виїхати, вони обрали той же маршрут, в’їхали в Румунію через митницю Скулені. Була ідея поїхати в Бухарест, але дорога була вже надто довгою
Коли жінки та діти приїхали в Ясси, я не міг запропонувати їм ще 400 кілометрів до Бухареста. Тут в мотелі добре, ще й господар дав нам суттєву знижку, бо ніхто не знає, скільки триватиме ця війна", – зазначив Карас у коментарі GSP.
Раніше повідомлялось, що Луческу разом зі своїм тренерським штабом вирушив до Румунії після початку війни росіян в Україні.
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