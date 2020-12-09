"Шанси "гірників" продовжити боротьбу або вилетіти приблизно однакові. Перед початком турніру було багато людей, які відводили Шахтарю останнє місце в своїй групі, але були і ті, хто давав "гірникам" шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. А зараз саме така ситуація. Так, в матчі з Інтером буде дуже складно, оскільки міланці перебувають в хорошому стані. Втім, думаю, ніхто не буде проти того, щоб Шахтар продовжив виступ у Лізі Європи, тому в Італії кров з носу потрібно чіплятися за очки.

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У зв'язку з цим можна згадати домашню гру проти Інтера. Так, гості володіли перевагою, проте повна самовіддача на межі самопожертвування принесла донеччанам нічию. В атаці головна зброя Інтера це Лукаку. Через габарити цього форварда з ним дуже складно впоратися. Тут дуже важлива буде підстраховка футболістів Шахтаря в обороні. Але знову ж таки, матч в Києві показав, що з цим нападником можна впоратися.

Думаю, Інтер буде тиснути. Доведеться багато оборонятися. Не можна допускати дитячі помилки в обороні, як це було в матчах з Борусією. Припускаю, що шанси Шахтаря будуть в контратаках і стандартних положеннях. Перемогти буде важко. У кращому випадку Шахтар зіграє внічию. Після виходу Динамо в Лігу Європи, хотілося б і Шахтар побачити навесні в єврокубках, адже це тільки додасть престижу нашій країні. Принаймні, я дуже сподіваюся на вдалий для "гірників" підсумок", – резюмував Вірт в коментарі Команда№1.

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