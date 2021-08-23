"Чесно, ми були дуже засмучені після гри з Інгульцем (1:1). Але, напевно, та нічия дала нам більшу мотивацію здобути впевненішу перемогу проти Десни. Як показує статистика, на НСК Олімпійський у нас кращі результати (посміхається). Вдалося перервати цю неприємну серію, адже востаннє тут вигравали з Олімпіком, а потім не вдавалося порадувати результатом. Тим не менш, на Динамо мені затишніше, оскільки це наш домашній стадіон. Я ще, виступаючи в академії, грав на ньому, тому він рідний.

Динамо – Десна – 4:0 – відео голів і огляд матчу

Як вітали Шкуріна і Антюха з дебютом? Чогось особливого не було – потиснули руки, привітали. Денис Антюх узагалі вийшов в основному складі, і, чесно кажучи, по тому, як він адаптувався в команді та розуміє малюнок гри, ніхто навіть сказати не міг би, що це його дебютна гра", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни підписали атакувального півзахисника Антюха цього літа з ковалівського Колоса.

Динамо розгромило Десну: чемпіонський футбол, симпатичний дебют Антюха, невиразний Шкурін і потужний матч Буяльського