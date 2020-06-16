"Ніхто навіть не цікавився, чи хотів я в Шахтар": молодий форвард відмовив Динамо і пошкодував

Нападник Чорноморця Артур Авагімян пригадав важкий вибір на зорі своєї кар'єри.

"Взагалі я родом з Маріуполя, тому розпочинав в Іллічівці, що логічно. Але ж всім відомо, що клуби між собою співпрацюють, відповідно одного дня мені сказали їхати до Шахтаря. По суті, навіть ніхто не цікавився, хотів я в Шахтар чи ні, а між іншим тоді на наших матчах було багато скаутів з інших хороших клубів.

Якщо чесно, то Шахтар мене запрошував не раз. Я постійно чомусь не хотів туди переходити, але вони постійно грали в ДЮФЛУ. А Маріуполь ніяк не міг туди пробитися, тож я подумав, що там все набагато крутіше – треба переходити. Хоча Динамо також кликало до себе, але Київ був далеко від дому. У Донецьку було добре, коли академію очолював голландець (Ян Штреер – прим. Футбол 24), після його каденції справи пішли на спад. Тоді команди кожного віку навіть грали за однією схемою, була якась системність.

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За часів Миколи Павлова мені пропонували повернутися до Маріуполя. В 16 років мені обіцяли, що я постійно тренуватимуся з основою та грати за дубль. Щоправда, я тоді помилково ухвалив рішення залишитися в Шахтарі. Зараз вже дивлюсь на цю ситуацію зовсім по-іншому: якби почав тренуватися зі старшими партнерами раніше – швидше прогресував би", – заявив Авагімян в інтерв'ю сайту ПФЛ.

Додамо, що 23-річний форвард належав Шахтарю з 2012-го по 2017-ий, однак так і не зіграв жодного матчу за першу команду "гірників". Взимку цього року підписав контракт з Чорноморцем.

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