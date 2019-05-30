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Нігерія U-20 – Україна U-20: стартові склади на матч молодіжного ЧС-2019

20:45 566 Читать на русском
Нігерія U-20 – Україна U-20: стартові склади на матч молодіжного ЧС-2019
Нігерія U-20 – Україна U-20: стартові склади на матч молодіжного ЧС-2019

Молодіжні збірні Нігерії та України поміряються силами в рамках 3-го туру групового етапу молодіжного чемпіонату світу, який проходить у Польщі.

 

Матч третього туру чемпіонату світу U-20 Нігерія – Україна розпочнеться о 21:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі UA:перший, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Захисник збірної України U-20 Конопля: Про Нігерію поки маємо небагато інформації, але з цим проблем не буде

Після другого туру ми посідаємо перше місце в групі, вже забезпечивши собі місце у плей-офф турніру.

Стартові склади:

Нігерія U-20: Оремаде, Рабіу, Утін, Салавудден, Окон, Ігох, Офоборх, Майкл, Маканджула, Еффіом, Тіджані

Запасні: Огундаре, Елету, Озорнвафор, Сор, Деле-Баширу, Адамс, Оффіа, Емека, Заккала, Мухаммад

Україна U-20: Лунін, Бондарь, Сафронов, Попов, Чех, Безкоровайний, Сікан, Дришлюк, Устименко, Снурніцин, Кащук

Запасні: Веремієнко, Цітаішвілі, Хахльов, Корнієнко, Булеца, Супряга, Кучерук, Мусолітін, Конопля, Різник

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