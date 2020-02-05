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Нігерія оприлюднила форму на 2020 рік – черговий дизайнерський шедевр від Nike

5 лютого 23:38 214 Читать на русском
Нігерія оприлюднила форму на 2020 рік – черговий дизайнерський шедевр від Nike
Збірна Нігерії / Getty Images

Збірна Нігерії отримала нову форму з оригінальним дизайном від американського технічного спонсора Nike.

Збірна Нігерії представила новий варіант форми на 2020 рік, повідомляє AS.

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"Форма збірної Нігерії об’єднує традиційну естетику мантій амбади із сучасним футбольним дизайном. Візерунок форми був намальований вручну і символізує спадщину Нігерії з нахилом на шляхетність та родину", – так описав своє творіння Nike.

Зазначимо, що попередня форма збірної Нігерії, яку випустили у 2018 році, мала неймовірний успіх та була розпродана за кілька хвилин після виходу в продаж.

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Теги
Світ Нігерія Нігерія Футбольна форма Nike
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