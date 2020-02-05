Нігерія оприлюднила форму на 2020 рік – черговий дизайнерський шедевр від Nike

Німеччина — 5 лют 230
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Баварія в надрезультативному матчі перестріляла Хоффенхайм і вийшла у чвертьфінал Кубка Німеччини
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Шахтар – Сеннерюск: пробудження Тайсона, активність Марлоса, примітивний Болбат і оборона, яку страшно показати БенфіціУкраїна — 5 лют 2948
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Динамо провалило апеляцію щодо расистського скандалу за мотивами матчу з Шахтарем, – ЗМІУкраїна — 5 лют 1873
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Динамо оформило найбільший розгром у Туреччині – курйозні м'ячі, неймовірні помилки голкіпера і гол дебютантаУкраїна — 5 лют 8352
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Мессі може покинути Барселону через гучний скандал – іспанська преса прогнозує радикальні наслідки конфліктуІспанія — 5 лют 4542