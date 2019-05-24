"Ми – Суперорли, і вже тому мусимо домінувати": Нігерія – третій суперник України на Кубку світу U-20

Дмитро Джулай пояснює, чому юнацька збірна Нігерії, яка прибула до Польщі на Кубок світу U-20, – це суцільна загадка.

Напередодні чемпіонату світу 2010 року збірна Нігерії грала товариський матч. Перший тайм закінчився 0:0. Зараз навіть не має значення, хто був суперником. Бо на думку експертів, що зібралися у студії тамтешнього телебачення, “у такої команди ми повинні були вигравати 2:0 вже у перші 15 хвилин”. “Ми Суперорли, – розійшовся один із них. – Вже тому ми мусимо вигравати переконливо і домінувати упродовж усього матчу”.

Той пристрасний монолог врізався у пам’ять своїми гротескністю та комедійністю, як ще один приклад надмірно самовпевненої оцінки можливостей своєї збірної. Це трапляється по всьому світу. І на місці збірної Нігерії могла бути інша команда.

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Але оскільки зараз йдеться про цю країну, то можна уявити рівень очікувань, коли збірна будь-якої вікової категорії виходить на поле. Наприклад, у молодіжному чемпіонаті світу нігерійці гратимуть удванадцяте. Титулів немає, двічі команда дійшла до фіналу. Востаннє – 2005 року, коли в одній восьмій збірна Нігерії переграла 1:0 українську команду. Саме ті два фінали спокійно можуть бути підставою для занадто екзальтованих експертів говорити про неминучий тріумф у Польщі.

2005 року нігерійці також вперше виграли чемпіонат Африки Ю20, і згодом двічі повторили успіх. (Ще чотири титули є у категорії Ю21, на формат Ю20 в Африці перейшли з 2003-го). Тож у континентальних змаганнях є конкретні досягнення, і безумовно збірна Нігерії вважалася одним із фаворитів цьогорічного турніру. Але фінішувала четвертою, програвши дві серії пенальті, спочатку у півфіналі, потім у матчі за третє місце.

Груповий турнір команда пройшла доволі впевнено. Сумнівів у виході з групи не виникало. У першому турі активно розпочали матч проти збірної Бурунді. Добре працювали фланги, насамперед правий, звідки іноді виконував подачі навіть лівий хавбек Альхассан. Готували атаки ретельно, що на флангах, що у центрі чітко підлаштовувалися під партнера, який володів м’ячем. Ритм дещо впав після 30-ї хвилини, але у другому таймі контролювали гру повністю і забили два м’ячі. У цьому поєдинку виділявся атлетичний і гнучкий форвард Яхья Назіфі. Він завдав першого небезпечного удару команди у турнірі – через себе. І саме він відкрив рахунок точним ударом головою. Адаму Альхассан запам’ятався у середній лінії. І обсягом роботи, і націленістю на удар з-за меж штрафного майданчика.

Якраз із ударами з будь-якої позиції та дистанції були проблеми в другому турі. Потурбувати голкіпера збірної ПАР вдалося на першій хвилині, а потім аж на 89-й та 90-й. Нігерійці робили усе, що й у стартовому матчі, але спочатку не вистачало останнього пасу. Спокою не втрачали, не квапились, і все ж по перерві гра іноді ставала занадто монотонною, не було рішень, що дозволили б пройти ешелоновану оборону.

Наступним суперником була збірна Нігеру. Господарі турніру мали виграти, щоб вийти до півфіналу, а нігерійцям поразка загрожувала вильотом. Насправді ж загроза лишилася суто теоретичною. До своїх воріт суперників не підпускали. Самі, може, й не створили багато моментів, однак одного точного удару вистачило. У цьому матчі можна було побачити, як діють нігерійці з позиції сили, а вже у півфіналі – як обмінюються атаками у динамічному, обопільно гострому протистоянні. Тут, до речі, можна вже говорити про деталі, що вирішили долю поєдинку не на користь Нігерії. Кануте ледь не зрізав у власні ворота вже на третій хвилині. Голкіпер парирував дальній удар Альхассана на п’ятій. Наприкінці ж тайму малійці впоралися з двома поспіль ударами Назіфі та Окона.

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Досить відчутним був тиск нігерійців і в другій сорокап’ятихвилинці. Цей матч взагалі вийшов одним із найкращих у чемпіонаті, як за інтригою, так і за змістом.

У грі за третє місце нігерійці вдруге не знайшли чим здивувати захист південноафриканської збірної. М’ячем володіли досхочу, однак конкретики в атаці було мало.

Натан Офобор

Інформації після матчів у Ніамеї справді було достатньо. Але наскільки це допомогло у підготовці, не зрозуміло.

Бо у нігерійців значно більше змін у складі, аніж у двох інших наших суперників у групі. Тільки дев’ять учасників Кубка Африки Ю20 приїдуть до Польщі. А це означає, що у грі можуть з’явитися абсолютно нові риси.

Якщо говорити конкретніше, то, наприклад, ані Назіфі, ані Альхассана у заявці немає. Натомість з’являється уродженець Манчестера Айотоміва Деле-Баширу, який зіграв свого часу пару матчів за Англію Ю16. Із “Борнмута” викликали Натана Офобора. І так можна пройти по кожній лінії й перерахувати, хто і замість кого потрапив до остаточного списку Пола Аїгбогуна. І можна не сумніватися, що у Нігерії від цієї радикально оновленої команди чекатимуть тільки перемог.

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