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ЧС-2018 Нігерія – Ісландія: як це було

22 червня 20:00 1259 Читать на русском
ЧС-2018 Нігерія – Ісландія: як це було
Нігерія – Ісландія: онлайн-трансляція матчу Чемпіонату світу 2018

Нігерія та Ісландія визначились з основою на матч 2 туру Чемпіонату світу 2018 у групі D. У цій же новині шукайте посилання на онлайн-трансляцію гри.

Матч Нігерія – Ісландія стартував о 18:00 за київським часом. У першому турі нігерійці поступились Хорватії з рахунком 0:2 і тепер не мають права на чергову поразку, яка позбавить їх шансів на вихід у плей-офф ЧС-2018. Ісландія зупинила Аргентину. Мессі не забив ісландському воротареві пенальті, тож гра матч завершився сенсаційними 1:1.

Нігерія – Ісландія – відео голів і огляд матчу ЧС-2018

Нігерія: Узохо – Омеруо, Еконг, Балогун – Мозес, Мікел (к), Ндіді, Етебо, Ідову – Муса, Іхеаначо

Ісландія: Халлдорссон – Магнуссон, Р. Сігурдссон, Арнасон, Сайварссон – Б'ярнасон, Гуннарссон, Г. Сігурдссон, Гісласон – Бодварссон, Фіннбогасон

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Нігерія - Ісландія: П'ятниця 22 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
2 : 0
Ісландія
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