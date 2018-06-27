Нігерія – Аргентина: післяматчева прес-конференція Хорхе Сампаолі

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі поділився емоціями від перемоги своєї команди над Нігерією в матчі 3 туру ЧС-2018, яка дозволила його команді вийти з групи.

"У нас був план на гру. У першому таймі ми грали краще і контролювали ситуацію. Потім почали хвилюватися після пропущеного гола, а коли забили, були щасливі.

Нігерія – Аргентина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Сьогодні збірна Аргентина грала з серцем. Це дуже добре. Віра в себе і мужність допомогли нам перемогти. Збірна Нігерії – дуже важкий суперник. Коли Мессі обійняв мене після матчу, я був щасливий. Він знає, як емоційно я сприймаю кожну гру. У нас з Мессі спільна мрія – досягти чогось дуже важливого для Аргентини.

Збірна Франції сильна і зіграна. Мессі знає її гравців. Але без підтримки партнерів навіть він не впорається. Ось що найважливіше", – цитує Сампаолі Championat.

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