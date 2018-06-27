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Нігерія – Аргентина: післяматчева прес-конференція Гернота Рора

00:20 514 Читать на русском
Нігерія – Аргентина: післяматчева прес-конференція Гернота Рора
Гернот Рор / Фото: соцмережі

Наставник збірної Нігерії Гернот Рор поділився враженнями від поєдинку проти збірної Аргентини.

"Ми дуже розчаровані. Моя команда віддала все, що могла, а в другому таймі грала чудово. Нам не вистачило кількох хвилин. Я пишаюся своїми футболістами. Бракує досвіду, адже у нас молода команда. В таких матчах загартовується характер. Через кілька років ви побачите дуже сильну збірну.

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Що думаю про пенальті в кінцівці? На мій погляд, там була гра рукою. Але судді іноді дуже важко тлумачити побачене навіть на відео і прийняти рішення. Був шанс забити зі штрафного, але ми трохи промахнулися. Сьогодні на користь збірної Нігерії дали один пенальті, проте і його виявилося мало для нас.

Я б хотів продовжити тренувати збірну Нігерії. У нас талановита команда, є хороші хлопці 19-20 років. При цьому вони дисципліновані. Ми видали хороші матчі в перших двох турах і сподівалися обіграти Аргентину. Програли, але тепер будемо вчитися на помилках", – цитує Рора портал Чемпіонат.

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ЧС 20183 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
1 : 2
Аргентина
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Теги
Нігерія - Аргентина ЧС 2018 Нігерія Нігерія Гернот Рор Гернот Рор
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