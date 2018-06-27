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Нігерія – Аргентина: коментатор не стримав емоцій після гола Рохо

16:08 1049 Читать на русском
Нігерія – Аргентина: коментатор не стримав емоцій після гола Рохо
Гол Маркоса Рохо / Getty Images

Аргентинський коментатор Пабло Хіральт бурхливо відреагував на переможний гол захисника Маркоса Рохо у ворота збірної Нігерії.

Пабло Хіральт у своєму Твіттер опублікував відео своєї неймовірної реакції на гол Маркоса Рохо, який приніс збірній Аргентини путівку в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

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Нагадаємо, після взяття воріт африканців непристойний жест показав легенда світового футболу Дієго Армандо Марадона, пізніше він був госпіталізований.

Марадона розповів, що з ним трапилось після матчу Нігерія – Аргентина

Збірна Аргентини в 1/8 фіналу зустрінеться з французами.

ЧС 20183 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
1 : 2
Аргентина
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Аргентина Аргентина ЧС 2018 Відеоновини Нігерія - Аргентина Нігерія Нігерія
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