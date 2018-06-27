Нігерія – Аргентина: коментатор не стримав емоцій після гола Рохо

Аргентинський коментатор Пабло Хіральт бурхливо відреагував на переможний гол захисника Маркоса Рохо у ворота збірної Нігерії.

Пабло Хіральт у своєму Твіттер опублікував відео своєї неймовірної реакції на гол Маркоса Рохо, який приніс збірній Аргентини путівку в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

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Нагадаємо, після взяття воріт африканців непристойний жест показав легенда світового футболу Дієго Армандо Марадона, пізніше він був госпіталізований.

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Збірна Аргентини в 1/8 фіналу зустрінеться з французами.