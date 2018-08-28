Нідерландський журналіст: Циганкова чекає велике майбутнє, а Динамо не вразило

Голландський журналіст видання Voetbal і NPO Radio 1 Йос Боушвельд не вірит у прохід Динамо у груповий етап Ліги чемпіонів, але відзначає Циганкова.

"Вперше за довгий час Аякс має відмінні шанси на потрапляння до групового етапу ЛЧ. Динамо не вразило своєю грою. Так, Аякс виграв у першому матчі за рахунок фартових голів, однак ця перемога була цілком заслуженою. Амстердамський колектив повністю переграв киян, які демонстрували дуже оборонний футбол. Подібний стиль гри у нас в Голландії особливо не люблять.

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З позитивного я б відзначив гру Віктора Циганкова, якого, на мій погляд, дійсно чекає велике майбутнє. Чув, що в Україні його називають майбутнім Шевченко – згоден з цією думкою, у нього є всі для того, щоб проявити себе на великому рівні.

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Не бачу ніяких причин для того, щоб в Києві у Аякса пішло щось не так. Вони показали і довели всім, що зараз у них сильний склад, який перемогти неймовірно важко", – цитує журналіста FootBoom.