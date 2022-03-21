Бреда на своєму офіційному сайті анонсувала акцію, мета якої – допомога неповнолітнім біженцям з України.

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"Кожна дитина заслуговує на місце для сну. Безпечне місце. Перебуваючи в Україні, через війну понад сотні тисяч дітей та молоді втекли у пошуках безпечного місця та нового житла. І не тільки в Україні. Діти мають право на захист, але часто його не отримують.

У акції від Бреди візьме участь 20 юнаків, які у ніч з 22-го на 23-тє березня на 12 годин змінять місце свого сну – вони залишать свій дім і переночують на спеціальному спальному місці на клубному стадіоні. Таким чином, беручи участь в акції, вони зароблять кошти, які будуть спрямовані на безпечне місце для сну вже для неповнолітніх біженців по всьому світу.

Кошти будуть скеровані до Фонду біженців і витрачені на проекти з надання допомоги у надзвичайних ситуаціях для неповнолітніх біженців з України, яким доводиться втікати від війни та насильства", – йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, змусивши мільйони людей покинути рідні домівки, аби врятуватись від куль та бомб окупантів.

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