Другий дивізіон Нідерландів породив стосунки між лайнсвумен і гравцем скромної команди.

Арбітриня Шона Шукрула у своїх соцмережах зізналась про стосунки з оборонцем Джеффом Гардевельдом, який виступає за Еммен.

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Пара познайомилася ще в серпні за дивовижних обставин. Шукрула працювала лайнсвумен на матчі Еммена і ФК Ейндховен. Команда Гардевельда поступилася з мінімальним рахунком, а сам він отримав червону картку під завісу поєдинку. Втім, 26-річний захисник навіть не думав ображатися на суддів, знайшовши своє кохання у дівчині на лінії.

Зараз Шона та Джефф проводять відпустку у Римі, де й наважились публічно розкрити свої стосунки.

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