Півзахисник збірної Нідерландів Донні ван де Беек не допоможе своїй команді на чемпіонаті Європи.

Хавбек Манчестер Юнайтед потрапив до фінальної заявки "Ораньє", але не встигає залікувати травму, повідомляє офіційний сайт KNVB.

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Донні ван де Беек прибув у розташування національної команди, але не брав участі у товариських матчах проти Шотландії та Грузії. Зазначається, що Франк де Бур вирішив нікого не викликати на місце травмованого виконавця.

Нагадаємо, що ван де Беек перейшов у Манчестер Юнайтед минулого літа, але не зміг стати важливим гравцем у системі Уле Гуннара Сульшера, зігравши 19 неповних матчів в раках АПЛ, у яких забив гол та віддав асист.

До слова, Євро-2020 для збірної Нідерландів розпочнеться 13 червня проти команди України. Також до квартету потрапили Австрія та Північна Македонія.

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