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Нідерланди визначились зі спаринг-партнерами перед Євро-2020 – підготовка до України буде насиченою

17 лютого 16:15 761 Читать на русском
Нідерланди визначились зі спаринг-партнерами перед Євро-2020 – підготовка до України буде насиченою
Вірджил ван Дейк / Фото NOS

Національна команда Нідерландів анонсувала ще дві товариські гри.

Нідерланди проведуть два домашні спаринги безпосередньо перед фінальною частиною Євро-2020 проти Греції (28 травня) та Уельсу (6 червня), повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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Раніше, команда вже анонсувала зустрічі з США (26 березня) та Іспанією (29 березня).

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна Нідерландів позмагається в одній групі з колективом Андрія Шевченка та національною командою Австрії.

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Товариські матчі Україна Україна Збірна України Наша Збірна Нідерланди Нідерланди Греція Греція Уельс Уельс Євро-2020
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