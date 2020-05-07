Нідерланди визначили дату початку нового сезону – вболівальників чекають сумні новини

Сезон 2020/21 в Ередивізі планують розпочати 1 вересня. Водночас, фанати змушені будуть дивитися матчі виключно на екранах.

Нагадаємо, Нідерланди стали першою лігою в Європі, змагання в якій завершилися достроково. Чемпіонський титул не дістався нікому – це обурило Аякс, який лідирував у турнірній таблиці.

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Очікується, що сезон 2020/21 у Нідерландах стартує 1 вересня – саме до цієї дати влада країни заборонила проведення масових заходів. А от вболівальники змушені зачекати з поверненням на трибуни – за словами міністра охорони здоров'я Х'юго де Йонге, поєдинки з глядачами будуть проходити лише після винайдення вакцини від коронавірусу, повідомляє AS.

"Ніхто не знає, скільки часу займе її пошук. Звичайно, ми сподіваємося, що це відбудеться швидко, але мова може йти навіть про рік, а то й більш тривалий термін", – сказав чиновник.

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