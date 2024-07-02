Збірна Румунії не стала підлаштовуватись під гранда, продовживши гнути свою лінію – закидувати діагоналі на фланги на хід вінгерам. Пресинг теж був, хоча особливих проблем у білд-апі "ораньє" не відчували. Тим не менш, підопічні Едварда Йорданеску створювали певний хаос при стартових розіграшах суперника.

"Не знаю, як далеко ми можемо зайти": ван Дейк оцінив шанси Нідерландів на Євро-2024

У перші 20-25 хвилин такий футбол приносив певні дивіденди. Зокрема, на 14-й хвилині Манн відгукнувся на передачу за спини, увірвавшись у штрафний. Виходу віч-на-віч з голкіпером не сталося, однак в атаці другим темпом Манн бахнув з дистанції – над дальньою дев'яткою!

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На 24-й же хвилині Хаджі запустив Станчу по лівому флангу, а той виконав простріл на 11 метрів під замикання Дрегушу. Бути б голу, якби в останню мить Аке не накрив Деніса. Румунам було дуже прикро, адже на ту мить вони вже горіли в рахунку.

На 20-й хвилині Рейндерс відкрився між лініями під передачу Схаутена й перевів м'яч на лівий фланг, де розташувався Гакпо. Нападник Ліверпуля увірвався на край штрафного, хитнув захисника й потужно зарядив у ближній кут – м'яч летів зі швидкістю 121 км/год. Без шансів для Ніце. 0:1!

По суті, це був перший момент Нідерландів у матчі, але після забитого м'яча малюнок гри повністю змінився. Підопічні Рональда Кумана перехопили ініціативу й почали розкатувати оборону румунів у блин. Одразу стало помітно, що Україна програла доволі випадковому гостю плей-офф – от тільки цей гість примудрився втриматись у грі до перерви.

Причиною стало марнотратство "ораньє". На 27-й хвилині Де Врей відклеївся від захисника на дальній стійці та замкнув подачу Депая з кутового, однак дивом не влучив у площину. На 31-й же Рейндерс однією передачею відрізав трьох румунів – Думфріс прийняв пас і прострілив вздовж воротарського на Депая, але Дрегушін в останню мить вибив м'яч.

Перед перервою Думфріс обікрав свіжого Раковіцана (той замінив травмованого Могоша) та покотив на 11 метрів під удар Сіммонсу. Бути б голу, якби Хаві не почав вовтузитись з м'ячем. Все завершилось м'яким і дуже неточним пострілом повз ворота. У підсумку, команди відправились відпочивати лишень за мінімальної переваги нідерландців.

Другий тайм логічно продовжував перший. "Ораньє" домінували й створювали момент за моментом, а румуни не відповідали. Вже за вісім хвилин по перерві гру могли закрити – "триколори" знову проґавили Думфріса та його простріл, свіжий Мален підправив його на Депая, а Мемфіс пробив з рикошетом від Раковіцана. М'яч летів у сітку, однак Ніце зупинив його на лінії воріт!

Ще за чотири хвилини Депай виконав подачу з кутового, яку головою замкнув Ван Дейк. Стійка врятувала Румунію! Ще за дві хвилини Ніце витягнув обвідний постріл Гакпо з лінії півкола, а на 67-й Коді забив другий гол – втім, його скасували через офсайд. До речі, атака почалася з навісу Депая й завершилась черговим кросом Думфріса.

За кілька хвилин Мемфіс міг відзначитись прямим ударом зі стандарту. Нідерландець зіграв хитро, пробивши низом під ближню стійку, однак м'яч пролетів поруч з каркасом. На 73-й же хвилині Верман, який тільки-но вийшов на заміну, прийняв скидку від Гакпо й бахнув з гострого кута метрів з п'яти – повз дальній кут!

Ще через шість хвилин Сіммонс підхопив м'яч після заблокованого удару Депая й пробив метрів з 12-ти. І знову м'яч по-зрадницьки прокотився повз стійку. Таке марнотратство дуже часто завершується покарання з боку суперника, однак у підопічних Едварда Йорданеску нічого не виходило.

Зрештою, на 83-й хвилині все було завершено. Депай зачепився за м'яч на фланзі й підкинув його на Гакпо, а той продерся по краю штрафного крізь Дрегушіна. В якусь мить здалося, що Раду витіснив Коді, а сфера зараз викотиться за межі поля – втім, нідерландець зробив останній ривок, відклеївшись від захисника й діставши м'яч.

Далі залишилось викотити під удар Малену з кількох метрів. 0:2! Збірна Румунії капітулювала, а Мален у компенсований час ще й третій гол вколотис. Сімонс асистував.

Нідерланди виходять до 1/4 фіналу Євро-2024 – їхній суперник визначить у протистоянні між Австрією та Туреччиною.

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