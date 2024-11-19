У 3-му турі відбору на чемпіонат Європи 2025 року юнацька збірна України зустрінеться з однолітками з Нідерландів. Онлайн-трансляцію поєдинку шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Збірна України U-19 в останньому турі кваліфікаційного раунду Євро-2025 зіграє у Вендамі з Нідерландами. Поєдинок стартує о 20:00 за київським часом.

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Стартовий склад збірної Нідерландів U-19: Хееркенс – Дійкстра, Угву, Янсе, Буланд – Ланд, Кюн – Сміт – Сліті, Берграаф, Уріп.

Стартовий склад збірної України U-19: Бакус – Коробов, Захарченко, Гавриленко, Дігтяр – Іщенко – Синчук, Осипенко, Лень, Гусол – Ломаха.

Нагадаємо, у першому матчі наша команда поступилась Казахстану (1:2), а в другому зазнала прикрої поразки від Словенії (0:1). Як наслідок, "синьо-жовті" втратила шанси на вихід до наступного раунду відбору і боротимуться лише за престиж.

У паралельному матчі Казахстан прийматиме Словенію. До еліт-раунду відбору вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду й найкраща третя. Разом із Португалією навесні 2025 року в семи групах вони змагатимуться за сім путівок до фінального турніру. Румунія як господар таку отримала автоматично.

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