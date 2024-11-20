Нідерланди U-19 – Україна U-19 – відео голів та огляд матчу
20 листопада 13:46 - Читать на русском
Юнацькі збірні Нідерландів та України зустрілись у матчі кваліфікації на Євро-2025 (1:0). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Євро-2025. Перший кваліфікаційний етап, 3-й тур
Нідерланди U-19 – Україна U-19 – 1:0
Гол: Сліті, 39
Збірна України U-19 безславно завершила відбір до Євро-2025, програвши у всіх трьох матчах
Єдиний гол у матчі забили нідерландці: суперники організували контратаку після того, як ми виконали кутовий. Вони перехопили м'яч і вийшли сам на сам, чим і скористались для взяття воріт. У підсумку, гра завершилась мінімальною поразкою України.
Незважаючи на зусилля наших юнаків, вирвати бодай нічию не вдалося. Таким чином, збірна України U-19 завершила кваліфікацію з ганьбою, набравши 0 очок у трьох матчах.
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