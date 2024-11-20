Юнацькі збірні Нідерландів та України зустрілись у матчі кваліфікації на Євро-2025 (1:0). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Євро-2025. Перший кваліфікаційний етап, 3-й тур

Нідерланди U-19 – Україна U-19 – 1:0

Гол: Сліті, 39

Збірна України U-19 безславно завершила відбір до Євро-2025, програвши у всіх трьох матчах

Єдиний гол у матчі забили нідерландці: суперники організували контратаку після того, як ми виконали кутовий. Вони перехопили м'яч і вийшли сам на сам, чим і скористались для взяття воріт. У підсумку, гра завершилась мінімальною поразкою України.

Незважаючи на зусилля наших юнаків, вирвати бодай нічию не вдалося. Таким чином, збірна України U-19 завершила кваліфікацію з ганьбою, набравши 0 очок у трьох матчах.