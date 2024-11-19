Нідерланди U-19 обіграли однолітків з України у матчі 3-го туру першого кваліфікаційного етапу відбору до Євро-2025. Результат та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Євро-2025. Перший кваліфікаційний етап, 3-й тур

Нідерланди U-19 – Україна U-19 – 1:0

Гол: Сліті, 39

Попередні два матчі зробили вихід до наступного раунду неможливим для юнацької збірної України. Ще б пак – 0 очок після 2 матчів, а на черзі була зустріч з головним фаворитом групи. Однак на початку гри Україна не виглядала приреченою. Синчук пробив зі штрафного з гострого кута, але воротар забрав м'яч до рук. Пізніше він же пробив у дальній кут, після того, як увірвався до карного майданчика, але неточно.

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Нідерландці ж моментів мали небагато – підопічні Дмитра Михайленка блокували спроби суперника. Втім, на 39-й хвилині саме Нідерланди повели в рахунку. Все почалось з кутового біля воріт... "ораньє". Лень та Коробов після виносу м'яча зі штрафного завадили одне одному, Уріп віддав на хід Сліті, який з центра поля біг порожньою половиною поля України і легко реалізував вихід віч-на-віч.

Після перерви Нідерланди провели потрійну заміну, в України ж Гусола замінив Пшеничнюк. Проте, це нічим не допомогло "синьо-жовтим", навпаки – нідерландці захопили м'яч під контроль. На поле вийшли Крістіан Шевченко та Віктор Цуканов, але особливого ефекту це не дало. Нідерландці не давали можливості створити небезпеку біля власних воріт (хіба що напівмомент Синчука). В підсумку, гра так і завершилась мінімальною поразкою України.

Таким чином, збірна України U-19 з ганьбою завершила кваліфікацію, набравши 0 очок у трьох матчах.

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