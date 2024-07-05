"Очікую збалансований матч. Португалія воліє більше атакувати, ніж захищатися. Нідерланди були обережні з нами, Бельгія теж. Я не знаю, як проти нас діятиме Португалія, яку манеру гри вона обере. Я добре знаю Роберто Мартінеса і знаю, що в нього є різні ідеї: схема з чотирма, з трьома гравцями... Але ми намагатимемося отримати якомога більше контролю. Ми хочемо нав'язати супернику свою гру.

"Я не думаю, що Мбаппе гратиме поруч зі мною": гравець збірної Португалії – про очікуванння від гри проти одноклубника

Поразка у фіналі Євро 2016 року була болючою. Не можу сказати, чи сильніша зараз збірна Португалії, чи слабша. Ми перебуваємо у чвертьфіналі, де грають найкращі".

"Антуан Грізманн і Кіліан Мбаппе не перебувають на піку своєї форми? Їхні випадки не можна порівнювати. У Кіліана була незначна травма перед турніром, але зараз він почувається добре. Найважливіше, що в п'ятницю він почуватиметься ідеально. У Антуана більш-менш рівні показники за обсягом роботи, але з технічного боку або з точки зору ефективності ці показники нижчі, ніж могли б бути. Запевняю вас, це не означає, що він у поганій формі. Інші гравці теж можуть компенсувати цей недолік.

Чому я вношу мало змін до складу? Гравці, яких я вибрав, не виявляють ознак втоми. Я не роблю зміни заради змін", – цитує Дешама L'Equipe.

Матч Португалія – Франція буде зіграно в п'ятницю, 5 липня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

Франція дотисла Бельгію і з рекордом пробилася в 1/4 фіналу Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри