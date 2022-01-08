Збірна Нідерландів в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 зустрінеться з США. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

3 грудня, 17:00. м. Доха, "Міжнародний стадіон Халіфа"

Головний арбітр: Вілтон Сампайо (Бразилія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Ось ми й дочекалися плей-офф чемпіонату світу. Тепер все по-дорослому – не буде ніяких mind games з обрахунками шансів на вихід, не буде залежності від паралельних матчів, не буде можливості вирішити усе завдяки меншій кількості жовтих карток. Тепер є тільки твоя команда і суперник, якого необхідно перемогти.

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Якби для Нідерландів і США сьогоднішній матч став першим на Мундіалі, то фаворит здавався б очевидним. "Ораньє" мають потужніший і зірковіший склад, а у кваліфікації до ЧС-2022 та в Лізі націй підопічні Луї Ван Гала трощили усіх підряд. Голландців називали одними із претендентів на перемогу в турнірі, однак під час групового етапу вони відверто розчарували.

Нідерланди перемогли Сенегал, однак до 83-ї хвилини вони провели всього два удари з гри, тотально поступаючись африканцям без Мане. Еквадор же дивом не знищив гранда – команди розписали нічию при статистиці пострілів 15:2 на користь "Ель Трі". Навіть розгромити Катар в останньому турі "ораньє" не змогли. Як наслідок, журналісти почали прямо говорити Луї Ван Галу про нудність його футболу, на що коуч реагує вкрай нервово.

Існує теорія, що Нідерланди просто економили сили під плей-офф. У матчі з Катарем про це можна говорити, однак у попередніх двох поєдинках колектив продемонстрував купу тактичних проблем. Зокрема, із Сенегалом "помаранчеві" не змогли прорвати блок в центрі поля й стали розігрувати свої атаки через правий фланг, а одну з ключових ролей у перепасовках отримав Де Лігт. Його поява здивувала, адже Маттейс слабкий у розіграшах, а два з трьох центрбеків Ван Гала завжди заточені на роботі з м'ячем.

У зустрічі з Еквадором заморочки були більш гіківськими. Дуже багато проблем команда отримала через критично велике навантаження на Де Йонга – Френкі був залучений практично до всіх тактичних завдань на полі. Йому не вистачало Бергейса, здатного так же тонко розкачувати оборону, а партнери не допомагали в бажанні швидко розвертати гру й заходити в штрафний. "Ораньє" в командному плані працювали повільно й незлагоджено.

Поки що футбол Нідерландів виглядає справжнім тролінгом тактичних закономірностей, адже підопічні Луї Ван Гала виграють матчі з одного-двох ударів – причому половину з шести голів забив Гакпо. Чи вистачить цього для перемоги на ЧС-2022? Навряд чи. Чи вистачить цього для перемоги над США? Ось тут вже починаються варіанти.

Американська збірна привезла на Мундіаль надзвичайно потужний склад. Можливо, найпотужніший у своїй історії. Ті гравці, які не виступають за європейські топ-клуби, прекрасно демонструють себе у інших командах топ-чемпіонатів. Щонайголовніше, рівень виконавців відповідає рівню футболу – позиційна атака наближена до стандартів найкращих збірних Європи, та і система пресингу виглядає дуже пристойно.

Як наслідок, "зірково-смугасті" заслужено перемогли іранський "автобус" і розписали нічию з Англією – причому підопічні Грегга Берхалтера були навіть гострішими й організованішими. Та і поєдинок проти Уельса мав завершуватись перемогою ще до перерви, адже валлійців просто розривали.

Проблем у збірної США три. Перша з них – слабка конвертація переваги в небезпечні моменти. Американці можуть домінувати скільки завгодно, але в завершальній частині атак все дуже сумно.

Другим недоліком є надзвичайна контрастність у грі. Команда може душити пресингом весь перший тайм, а потім відмовитись від нього. Або ж атакувати більше частину поєдинку й потім несподівано притиснутись до власних воріт.

Зрештою, варто відзначити проблеми тренерського штабу "зірково-смугастих" з реакцією на перестановки суперника. Грегг Берхалтер не відреагував на появу Мура в зустрічі з Уельсом – Кіффер став краще чіплятись за лонгболи, що перегорнуло маллюнок гри. У поєдинку ж з Англією ходи Грегга Брехалтера під особливості "трьох левів" працювали до перерви, однак потім британці підлаштувались – і США нічим на це не відповіли.

У зустрічі з настільки просунутим в тактичному плані колективом, як Нідерланди, ці недоліки ризикують зіграти вирішальну роль. Втім, катарський Мундіаль привчив нас не вірити у логічні пояснення переваги однієї команди над іншою. Кожен матч – окрема історія, в якому можливо все.

Орієнтовні склади на матч Нідерланди – США

Нідерланди: Нопперт – Тімбер, Ван Дейк, Аке – Дюмфріс, Бергейс, Де Йонг, Клаассен, Блінд – Гакпо, Бергвейн

США: Тернер – Дест, Ціммерман, Рім, Робінсон – Адамс, Маккенні – Рейна, Райт, Пулішіч – Веа

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, що букмекери називають фаворитом збірну Нідерландів. За кількістю зірок та за потенціалом "ораньє" сильніші, та і в тактичному плані підопічні Луї Ван Гала можуть багато. Щоправда, на груповому етапі Мундіалю команда продемонструвала купу неефективних ігрових рішень.

У легку перемогу над американцями зовсім не віриться. США занадто якісно організовані – ця збірна і покусати може. Якщо Сенегал і Еквадор змогли створити "помаранчевим" шалені труднощі, то підопічні Грегга Берхалтера тим паче на це спроможні. Інша справа, що конвертувати свою перевагу у велику кількість моментів їм досі не вдавалося.

Ми очікуємо на рівний футбол без феєрії. Цілком можливо, що гра перейде в овертайми чи навіть завершиться серією пенальті, а хто в них переможе – це вже рандом. Але голи будуть.

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