Майже без змін у складі

Туреччина підходила до поєдинку з Нідерландами в статусі андердога. У підопічних Вінченцо Монтелли ніхто не вірив. Перемогу над Австрією в 1/8 фіналу Євро-2024 хоч і не називали випадковою, однак без відскоку там не обійшлося – а от "ораньє" своїм розгромом Румунії відверто лякали. Здавалося, що цей рівень "місячні зірки" вже не потягнуть.

Враховуючи силу суперника, турецький тренерський штаб прийняв очевидне рішення. Команда продовжила грати у моделі попереднього матчу – в схемі 5-4-1 з Гюлером в ролі фальшивої дев'ятки. Єдину заміну провели в центрі оборони, де замість дискваліфікованого дисидента Демірала вийшов Акайдин.

Рональд Куман, своєю чергою, повністю повторив стартовий склад з поєдинку проти румунів, хоча експерти прогнозували появу Малена на правому фланзі атаки. Донніел круто вийшов на заміну в попередній грі, але Бергвейн зберіг довіру коуча.

Надійний букмекер FAVBET дав прогноз на матч збірної Іспанії проти Франції в 1/2 фіналу Євро-2024. Коефіцієнт на перемогу "Фурії Рохи" – 2,68. На тріумф "Ле Бле" фахівці дають 3,20.

Вболівай та роби прогнози. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433. "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри".

Нідерланди провалили перший тайм. Їх просто не існувало на полі

"Ораньє" до перерви тримали володіння на рівні 55%, однак воно конвертувалося лишень у 4 удари по воротах. Половина пройшла з дистанції. Жоден не став небезпечним. Сумарна гострота атак нідерландців потягнула на 0,22 очікуваних голи – але навіть цей мізерний показник здавався занадто високим для нідерландців.

Команда просто не розуміла, як зламати блок турків. У підопічних Рональда Кумана майже не було динаміки й передач за спину, а особливо не вистачало руху між лініями. Сіммонс і Депай декілька разів займали непогані позиції, але своєчасних пасів не отримували. Як і футболісти на флангах – Нідерланди дуже погано використовували ширину.

Найкращий тайм Туреччини

Відсутність гостроти з боку Нідерландів здивувала, але ще більше здивувала якість оборони "яничарів". Такого ще не було – підопічні Вінченцо Монтелли успішно прикривали всі зони, тримали жорстку структуру й встигали реагувати на спроби Депая відкриватись між лініями. Також добре працювали страхування на флангах.

Не провалювалась навіть опорна зона, до якої виникали величезні питання. Деякі аналітики вважали, що із поверненням Чалханоглу захисна міць збірної Туреччини зменшиться, але цього не сталося. Надійності також додавала самовіддача Гюлера – Арда опинявся у всіх місцях та допомагав підчищати біля власного штрафного.

Карта дотиків Гюлера до м'яча

Сама наявність цих хаотичних опускань Гюлера в різні зони створювала Нідерландам проблеми – підопічні Рональда Кумана не були готовими до них. Вони просто не могли до них підлаштуватись. При цьому Арда встигав розганяти контратаки.

Турки разів 5-6 вибігли у дуже небезпечні контрвипади з вриваннями у штрафний, однак бракувало завершення. Також варто відзначити агресивне розташування фулбеків – не тільки Кадіоглу, а й Мюлдюр при розіграшах займали високі позиції, здвоюючись з вінгерами. Навіть з Австрією "місячні зірки" не грали так сміливо. Центрбеки, своєю чергою, запускали на них точні діагоналі.

Ця сміливість приносила стандарти, які стали проблемою для "ораньє". Команда Вінченцо Монтелли завдала три удари після подач зі штрафних і кутових. Перший тривожний дзвіночок пролунав на 28-й хвилині, коли Бардакчі протиснув захисника й пробив ногою метрів з восьми. По горобцях!

На 35-й же "яничари" заробили кутовий. Його розіграш був невдалим, але команда виграла підбирання – і це теж системна історія – після чого Гюлер виконав крос на дальню стійку. На замиканні могли зіграти одразу три турка.

Найвище вистрибнув центрбек Акайдин, який замінив Демірала. Точний удар головою відкрив рахунок у зустрічі! 0:1.

Турки могли забивати вдруге

Відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги збірної Туреччини. Вінченцо Монтелла не став проводити замін, але його підопічні продовжили гнути свою лінію – і навіть стали дещо агресивнішими. Так, на 56-й хвилині Гюлер наважився на прямий удар зі штрафного, однак його потужний удар у лівий нижній кут взяла на себе стійка!

Ще за 10 хвилин далекобійну гармату розрядив Чалханоглу. Хакан пробив по центру, а Вербрюгген парирував перед собою. Їлдиз був готовий добивати, але в останню мить Кенана накрили. Після цього турецька атака збавила оберти, повернувшись у гру лишень наприкінці зустрічі.

Куман пішов на спрощення – і не прогадав

Тренерський штаб "ораньє" так і не зміг вирішити проблем з просуванням м'яча. Та і особливих покращень в інших аспектах гри не сталося. Тим не менш, у роздягальні було зроблено крок, який допоміг врятувати матч. Замість Бергвейна на поле вийшов височенний Вегхорст, а футболісти отримали вказівку шукати Ваута кросами.

Ідея неоднозначна, адже "місячні зірки" дуже сильні у верхових дуелях – як і в контролі зон завершення при подачах і прострілах. Досить довго турки підтверджували цей факт. Винятком міг стати епізод на 51-й хвилині, коли Вегхорст зачепився за подачу та скинув м'яч вздовж лінії воротарського. Депай замкнути не встиг (Акайдин зіграв до кінця), а потім лайнсмен підняв прапорець.

Тим не менш, у підопічних Рональда Кумана з'явилась завершальна фаза атак, а на 69-й хвилині пішли і моменти. Вегхорст відкрився під закидання Депая на дальню стійку та пробив у дотик, однак Гюнок парирував.

Подальший кутовий виявився фатальним для Туреччини. Розіграш завершився подачею Депая точно на голову Де Врею – Гюнок не виручив. 1:1! Рахунок зрівнявся.

На 76-й же хвилині затяжна позиційна атака нідерландців завершилась переведенням на правий фланг і прострілом Дюмфріса. Дензел котив аж на дальню стійку, однак на перехопленні ніхто не зіграв. Гакпо зіграв на замиканні, випередивши Мюлдюра на якусь мілісекунду.

М'яч від ноги Мерта влетів у сітку воріт Туреччини – 2:1!

Туреччина гідно завершила

Вінченцо Монтелла змушений був реагувати. В наступні 15 хвилин на полі з'явились вінгер Актюркоглу, два форварди (Киличсой і Тосун), фулбек Челік і високий центрбек Йокушлу. "Місячні зірки" йшли ва-банк, кинувши всі сили в атаку – і вони могли зірвати куш!

На 85-й хвилині Вербрюгген дістав простріл від Актюркоглу, але Челік підхопив відскок на правому краю штрафного та одразу ж пробив. Ван де Вен врятував Нідерланди, кинувшись під удар!

Далі пішла атака другим темпом з подачею, яку на лівому краю штрафного підхопив Актюркоглу. Керем теж завдав удару з близької відстані. Тепер вже Де Врей і Схаутен кинулись під м'яч!

В інших двох атаках пройшли дві подачі на дальню стійку з невдалими замиканнями від Тосуна та Актюркоглу.На 2-й компенсованій же Килисой замикав подачу Бардакчі, пробивши з лінії воротарського. Вербрюгген врятував Нідерланди!

А ще за кілька секунд Бардакчі замикав крос з правого флангу на ближню стійку. Міг і забити, якби голову не підставив Де Врей!

Турки чинили шалений тиск, але розкривались. Гакпо міг покарати на 89-й хвилині, відкрившись на лівому краю карного майданчика під скидку від Зіркзеє. Коді потужно пробив низом, але Гюнок парирував коліном!

Втім, врятуватись від поразки "яничарам" не вдалося. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу підопічних Рональда Кумана – Нідерланди виходять у півфінал Євро-2024, де зіграють проти Англії!