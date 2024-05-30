Нідерланди пропонують 5 революційних змін у правила футболу
У футболі може настати нова ера, якщо нідерландській асоціації вдасться пролобіювати свої ідеї.
Футбольна асоціація Нідерландів зробила пропозицію ФІФА та ІФАБ (організація, яка відповідає за формування правил) щодо змін у правилах.
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Генеральний секретар Гейс де Йонг озвучив п'ять ідей:
1. Введення аутів ногами, а не руками.
2. Дозвіл футболісту, який виконує штрафний, зробити пас самому собі.
3. Необмежені заміни.
4. Чистий ігровий час з таймами по 30 хвилин (таймер буде зупинений щоразу, коли м'яч виходить за межі поля).
5. Тимчасові вилучення (10 або 5 хвилин) замість жовтих карток.
ФІФА та ІФАБ повідомили, що ознайомлені з пропозиціями. У Нідерландах вже тестували перші дві зміни у юнацькому футболі. ПСВ у серпні прийме товариський турнір Otten Innovation Cup, на якому випробують весь комплект потенційних нововведень.