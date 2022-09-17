Збірна Нідерландів визначилася зі складом на завершальний етап Ліги націй.

Луї ван Гал викликав 25 футболістів, серед яких 4 воротарів. Саме з цією ланкою пов'язані головні цікавинки.

Це дебютний виклик для двох кіперів – 28-річного Андріса Нопперта (Херенвен) і 38-річного Ремко Пасвеєра (Аякс). Воротар амстердамців уже посивів, але це не заважає йому якісно виступати на рівні Ліги чемпіонів і підкорювати нові вершини.

Третій дебютант збірної Нідерландів – 20-річний хавбек Аякса Кеннет Тейлор, який годиться Пасвеєру в сини.

Додамо, що "помаранчеві" завершать Лігу націй гостьовим матчем проти Польщі (22 вересня) і домашнім проти Бельгії (25-го). Команда ван Гала з 10 очками очолює групу 4 елітного дивізіону.

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