"Ораньє" та головний тренер Франк де Бур ухвалили радикальне рішення після провалу на чемпіонаті Європи.

Королівський футбольний союз Нідерландів достроково розірвав співпрацю з 51-річним фахівцем, інформує офіційний сайт організації.

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Причиною відходу Франка став програш від Чехії (0:2) в 1/8 фіналу чемпіонату Європи та, відповідно, виліт із турніру. Сам де Бур заявив, що не хоче продовжувати працювати з колективом, адже не виконав поставлене завдання – вихід у чвертьфінал. Нагадаємо, "ораньє" перемогли у групі С, де протистояли, зокрема, Україні (3:2).

До слова, Франк де Бур очолював команду менше року, прийшовши до керма 23 вересня 2020-го. У 2008-2011 роках він вже працював у збірній Нідерландів, але у ролі асистента головного тренера.

Чехія вибила Нідерланди з Євро-2020, здобувши впевнену перемогу над "ораньє" й прорвавшись у чвертьфінал