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ЄВРО-2020 НІДЕРЛАНДИ - НІМЕЧЧИНА ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ

Нідерланди – Німеччина – відео голів

22:32 110
Нідерланди – Німеччина – відео голів
Нідерланди – Німеччина – відео голів та огляд матчу

Нідерланди та Німеччина зустрічаються у відборі на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Нідерланди – Німеччина.

 
Лерой Сане 15’
Серж Гнабрі 34’

На 15-й хвилині Німеччина вийшла вперед, коли Ніко Шульц прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик на Лероя Сане. Вінгер Манчестер Сіті відкрив рахунок у зустрічі, розстрілявши ворота господарів.

Нідерланди – Німеччина: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Нідерланди – Німеччина: відео гола Лероя Сане

Німці відстояли свої володіння та не дозволили Раяну Бабелю гострими ударами відновити паритет. А на 34-й хвилині подвоїли перевагу – Серж Гнабрі змістився з лівої бровки, не зустріd спротиву від Вірджила ван Дейка та ідеально влучив у дальню дев'ятку. Яспер Сіллессен був безсилим.

Нідерланди – Німеччина: відео гола Сержа Гнабрі:

Теги
Євро-2020 Нідерланди - Німеччина Відеоновини Німеччина Німеччина Нідерланди Нідерланди
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