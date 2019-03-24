Нідерланди – Німеччина – відео голів

Нідерланди та Німеччина зустрічаються у відборі на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Нідерланди – Німеччина.

На 15-й хвилині Німеччина вийшла вперед, коли Ніко Шульц прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик на Лероя Сане. Вінгер Манчестер Сіті відкрив рахунок у зустрічі, розстрілявши ворота господарів.

Нідерланди – Німеччина: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Нідерланди – Німеччина: відео гола Лероя Сане

Німці відстояли свої володіння та не дозволили Раяну Бабелю гострими ударами відновити паритет. А на 34-й хвилині подвоїли перевагу – Серж Гнабрі змістився з лівої бровки, не зустріd спротиву від Вірджила ван Дейка та ідеально влучив у дальню дев'ятку. Яспер Сіллессен був безсилим.

Нідерланди – Німеччина: відео гола Сержа Гнабрі: