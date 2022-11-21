Наставник збірної Нідерландів Луї ван Гал повідомив про проблеми зі здоров'ям у нападника Барселони Мемфіса Депая перед першим матчем на Мундіалі.

"Втрата Депая для нас буде такою ж важкою, як для Сенегалу травма Садьйо Мане, екстраординарного гравця. Колись хотів придбати його в Манчестер Юнайтед, це футболіст, який може змінити хід гри. Сенегалу не вистачатиме Мане.

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У нас така ж проблема, ми не зможемо розраховувати на нашого найкращого бомбардира та короля асистів – Мемфіса", – цитує ван Гала The National News.

Нападник пропустив останні 12 поєдинків Барселони у всіх турнірах саме через травму. Зараз у нього пошкодження поверхні стегна. Зустріч зі Сенегалом відбудеться сьогодні, 21 листопада, о 18:00.

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