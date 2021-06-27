Нідерланди – Чехія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Збірна Нідерландів в рамках поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 зустрінеться з Чехією. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Нідерланди – Чехія розпочався о 19:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на ТК "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Вейналдум у 1/8 фіналу Євро вийде з пов'язкою на підтримку ЛГБТ – Нідерланди обіцяють піти з поля у разі провокацій
Стартові склади
Нідерланди: Стекеленбург – де Врей, де Лігт, Блінд – Думфріс, де Роон, де Йонг, Ван Анхольт – Вейналдум – Депай, Мален
Запасні: Крул, Бізот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Промес, Классен, Гравенберх, Вергхорст, Тімбер, Гакпо
Чехія: Вацлік – Цоуфал, Челюстка, Калас, Кадержабек – Соучек, Голеш – Масопуст, Шевчік, Барак – Шик
Запасні: Мандоус, Коубек, Брабец, Крменчік, Янкто, Гложек, Видра, Крал, Матею, Пекхарт, Пешек, Саділек
Євро-2020: Італія – прекрасна, фаворити причаїлися, Еріксен виграв битву за життя, Україні вручили останню путівку в 1/8