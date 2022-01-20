Зварич чи не в першій атаці вразив ворота найслабшої за рейтингом команди турніру, але та по перерві шокувала "синьо-жовтих" аж тричі.

Україна сенсаційно програла Нідерландам в стартовому матчі футзального Євро-2022

Україна наприкінці перейшла на гру з п'ятьма польовими. Це дозволило нашій збірній відквитати один м'яч після удару Шотурми, але на більше вона не спромоглася. Вже 23 січня підопічні Олександра Косенка гратимуть зі сербами.