Нідерланди – Україна – 3:2 – відео голів та огляд поразки "синьо-жовтих" на футзальному Євро
10:19 - Читать на русском
Збірна України несподівано поступилась Нідерландам у стартовому поєдинку футзального Євро-2022.
Зварич чи не в першій атаці вразив ворота найслабшої за рейтингом команди турніру, але та по перерві шокувала "синьо-жовтих" аж тричі.
Україна сенсаційно програла Нідерландам в стартовому матчі футзального Євро-2022
Україна наприкінці перейшла на гру з п'ятьма польовими. Це дозволило нашій збірній відквитати один м'яч після удару Шотурми, але на більше вона не спромоглася. Вже 23 січня підопічні Олександра Косенка гратимуть зі сербами.
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