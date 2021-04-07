Нідерланди після засідання футбольної асоціації, кабінету міністрів та муніципалітету Амстердаму заявили про готовність впустити вболівальників на Йохан Кройф Арену під час Євро-2020, інформує KNVB.

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Стадіон буде заповнений лише на 25%. Але все ж можуть бути деякі несподіванки. "Ми очікуємо 12 тисяч глядачів на арені, але розуміємо, що коронавірус є непередбачуваним і наразі немає жодних гарантій. Щоправда, ми, як і раніше, сподіваємось, що ситуація в червні покращиться і зможе бути присутня більша кількість вболівальників", – розповів директор Євро-2020 Гійс де Йонг.

До слова, зустріч Нідерландів та України запланована саме на стадіоні в Амстердамі. Матч відбудеться 13 червня. Ще два поєдинки збірної України – проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня) – відбудуться в Бухаресті теж за присутності фанатів.

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