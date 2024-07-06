Збірна Нідерландів у рамках 1/4 фіналу Євро-2024 зіграє з Туреччиною. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Перемога збірної Нідерландів над Румунією в 1/8 фіналу виявилась майже буденною. "Ораньє" влаштували нашим кривдникам розгром. Два і з трьох голів прилетіли вже на останніх хвилинах, однак по грі мало залітати всі десять – підопічні Рональда Кумана відверто куражились. Після такого матчу футбольна спільнота стала розглядати нідерландців в ролі претендентів на фінал Євро-2024.

Євро-2024: Англія вже не перша – суперкомпʼютер спрогнозував нового переможця турніру

Реклама:

Прогноз на матч Нідерланди – Туреччина від ліцензійного букмекера GGBET: підопічні Рональда Кумана переможуть з рахунком 2:0 (коефіцієнт 6,97). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Дійсно, "помаранчеві" на цьогорічному чемпіонаті демонструють ефектний атакувальний футбол. За очікуваними голами без урахування пенальті (6,5 xG) команда поступається тільки Іспанії та Португалії, а за середньою дистанцією удару (16,2 метра) – тільки Шотландії. За дотиками у штрафному збірна тримається в топ-4 (після Іспанії, Франції та Португалії).

Тобто, Нідерланди при середньому володінні в 55% не мають проблем з просуванням м'яча на чужу третину та в карний майданчик. Крім того, помічники Рональда Кумана доволі сильні при стандартах. Наприклад, "ораньє" мають 13 кутових із закруткою в бік воріт і 12 із закруткою від них, хоча топ-команди дуже часто використовують тільки один варіант. Такого ж балансу корнерів на Євро-2024 немає ні у кого.

У матчі з Румунією після кутового міг забивати Ван Дейк, однак Вірджіл поцілив у стійку. Депай же взагалі спробував виконати сухий лист, закрутивши м'яч "шведою".

А ще Нідерланди входять у топ-5 турніру за ударами після стандартів та вкидань з аутів. Власне, друга гольова атака проти Румунії розпочалася з ауту. На цьому чемпіонаті є команди, які набагато гостріші в таких ситуаціях, але суперник Туреччини бере кількістю та різноманітністю.

Зрештою, Нідерланди грають у справжній футбол, а не в пародію на кшталт французької чи англійської. Підопічні Рональда Кумана шукають простір між лініями, створюють перевантаження чи ізоляції, намагаються шукати різні підходи до воріт – але саме тут починаються проблеми. Відсутність Френкі де Йонга відчувається.

Схаутен, Рейндерс і Сіммонс стараються замінити його спільними зусиллями. Перший гол у ворота Румунії стався саме після відкривання Рейндерса в опорній зоні під своєчасний пас Схаутена, а Сіммонс лідирує на Євро-2024 за асистами (3 штуки). І все одно "ораньє" бракує стабільності в цій роботі, хоча за мірилами Англії та Франції команда демонструє космічну дистрибуцію.

Також були питання щодо завершення атак, однак Гакпо зумів розігнатись – у нього вже 3 голи та 1 асист. При цьому не можна сказати, що у Нідерландів виникали якісь серйозні проблеми з обороною на Євро. Словом, цьогорічні "ораньє" дуже сильні. Ніхто не вірить, що нинішня збірна Туреччини зможе спинити команду Рональда Кумана.

От тільки ніхто не вірив у "місячних зірок" і перед попереднім матчем – проти збірної Австрії. "Дас Тім" теж вважалася занадто сильною для підопічних Вінченцо Монтелли, але доволі несподівано турки вибили машину Ральфа Рангніка. Звісно, не обійшлося без везіння та героїчних сейвів Гюнока, однак у сенсаційної перемоги турків були й тактичні причини.

Analysis: Five decisions key to Mert Gunok's wonder save for Turkey.



Former League of Ireland goalkeeper Barry Murphy (@bazlastmanback) breaks down just why it was so special and the moment of Euro 2024 so far.https://t.co/rBPLspiyTx — David Sneyd (@DavidSneyd) July 3, 2024

Команда сіла в низький блок у схемі 5-4-1, змусивши австрійців зламувати "автобус" (а вони в цьому слабкі). Час від часу команда вмикала хороший пресинг, а також намагалася знайти шанс на контратаках і стандартах. І знайшла, реалізувавши аж два кутових – причому перший залетів ще на 1-й хвилині.

Це не випадковість, адже збірна Туреччини дуже сильна у єдиноборствах та верхових дуелях. За кількістю ударів після стандартів "яничари" йдуть на рівних з "ораньє". Крім того, підопічні Вінченцо Монтелли небезпечні на перехідних фазах.

Туркам бракує багатьох речей, але не техніки. За просуваннями на дриблінгу вони йдуть у топ-4 на Євро, за ударами після контратак – в топ-3, а за успішністю обіграшів 1-в-1 тримаються в топ-8. А от нідерландці не дуже добре захищаються проти сильних дриблерів – всього 47,8% успішності (10-й показник з кінця).

- Beautiful backheel pass by Arda Güler between the two players. pic.twitter.com/KgFEzh68QK — ??? ???? (@TheEuropeanLad) July 2, 2024

Ще одним плюсом збірної Туреччини є оборона 1-в-1 та контроль зон завершення. Австрійці виконали аж 42 подачі, але витиснули з них всього 2-3 моменти. Обіграти їх на дриблінгу теж важко (62,5% успішних відбирань, топ-2 на турнірі), та і в цілому футболісти тут потужні, непоступливі й витривалі. Словом, підопічним Рональда Кумана сьогодні не слід розраховувати на легку прогулянку.

Турки пройшли у чвертьфінал невипадково, але чи вистачить їхніх козирів для ще однієї сенсації? Виникають великі сумніви. При всіх нюансах, перемога над австрійцями була б неможливою без везіння й сейвів Гюнока. В останні 20 хвилин підопічні Вінченцо Монтелли натурально відскочили.

По-друге, оборона збірної Туреччини занадто слабка. Вона допускає забагато помилок, їй критично бракує злагодженості, захисники погано працюють з орієнтирами. В опорній зоні проблеми особливо великі.

Австрія не змогла скористатись цими недоліками, адже команда слабка в позиційному наступі – а от Нідерланди в цьому плані одні з найкращих на Євро-2024. Туркам було важко стримати навіть чехів, хоча ті 70 хвилин грали у меншості.

Слід згадати про величезні проблеми турків із розіграшами під тиском та про відсутність позиційної атаки. Її просто не встигли поставити, адже Вінченцо Монтелла очолив команду у листопаді 2023-го. Якщо його підопічні пропустять гол, то відігратись буде вкрай важко – залишаться тільки стандарти, однак у Нідерландів оборона сильніша за австрійську чи грузинську.

Загалом, у битві за півфінал зустрічаються команди різного класу. Туреччині потрібно диво, аби пройти далі. Творити дива доведеться без провідного центрбека – Мері Демірал, який де-факто зробив дубль із Австрією, відсвяткував голи характерним жестом. Виявилось, що цей жест називається "вовчим салютом". Фірмовим привітанням турецьких націоналістів.

Жест зустрічається у всіх тюркських народів, але в Європі, на Кавказі та Курдистані його пов'язують з партією "Сірі вовки". Вона заборонена в Австрії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Азербайджані та в кількох інших країнах – але не в Німеччині.

УЄФА, західні чиновники та активісти називають партію фашистською. Вони нагадують про збройні напади "Сірих вовків" на курдів, вірменів, лівих і навіть на Папу Римського – турецькі ж чиновники називають "вовчий салют" жестом радості, 1000-річним символом країни та спільною цінністю народу. Навіть Вінченцо Монтелла заявив, що "вовчий салют" – це НАША історія.

Vincenzo Montella: "Ben Napoli'de küçük bir şehirde büyüdüm. Orada Napolilere karşı ırkçılık ve ön yargılar vardı. Türkiye'ye geldiğimde, düşünme yapısıyla benzerlikler gördüm. Kendimi gerçekten evimde hissediyorum. Sanki çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum. " pic.twitter.com/x3YI3izgBJ — Buzz Spor (@buzzspor) July 5, 2024

Цю тему можна розбирати дуже довго. Рацію мають обидві сторони, однак УЄФА прогнозовано зайняв позицію європейців. Мері Демірал отримав 2-матчевий бан.

Також через дискваліфікації не зіграють центрхав Кьокчу та опорник Юксек – вони теж є важливими для збірної. Зате в заявку повертається Чалханоглу. Нідерландам не допоможе Де Лігт, який прихворів.

Орієнтовні склади на матч Нідерланди – Туреччина

Нідерланди: Вербрюгген – Дюмфріс, Де Врей ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс – Мален, Сімонс, Гакпо – Депай

Туреччина: Гюнок – Мюлдур, Айхан, Акайдин, Бардакчі, Кадіоглу – Гюлер, Чалханоглу, Озджан, Їлдиз – Їлмаз

Хіт-парад подій Євро-2024: пас Роналду, грузинська стіна, зачіска румуна і номінації Фюлькруга