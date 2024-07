Перемога збірної Нідерландів над Румунією в 1/8 фіналу виявилась майже буденною. "Ораньє" влаштували нашим кривдникам розгром. Два і з трьох голів прилетіли вже на останніх хвилинах, однак по грі мало залітати всі десять – підопічні Рональда Кумана відверто куражились. Після такого матчу футбольна спільнота стала розглядати нідерландців в ролі претендентів на фінал Євро-2024.

Євро-2024: Англія вже не перша – суперкомпʼютер спрогнозував нового переможця турніру

Дійсно, "помаранчеві" на цьогорічному чемпіонаті демонструють ефектний атакувальний футбол. За очікуваними голами без урахування пенальті (6,5 xG) команда поступається тільки Іспанії та Португалії, а за середньою дистанцією удару (16,2 метра) – тільки Шотландії. За дотиками у штрафному збірна тримається в топ-4 (після Іспанії, Франції та Португалії).

Тобто, Нідерланди при середньому володінні в 55% не мають проблем з просуванням м'яча на чужу третину та в карний майданчик. Крім того, помічники Рональда Кумана доволі сильні при стандартах. Наприклад, "ораньє" мають 13 кутових із закруткою в бік воріт і 12 із закруткою від них, хоча топ-команди дуже часто використовують тільки один варіант. Такого ж балансу корнерів на Євро-2024 немає ні у кого.

У матчі з Румунією після кутового міг забивати Ван Дейк, однак Вірджіл поцілив у стійку. Депай же взагалі спробував виконати сухий лист, закрутивши м'яч "шведою".

А ще Нідерланди входять у топ-5 турніру за ударами після стандартів та вкидань з аутів. Власне, друга гольова атака проти Румунії розпочалася з ауту. На цьому чемпіонаті є команди, які набагато гостріші в таких ситуаціях, але суперник Туреччини бере кількістю та різноманітністю.

Зрештою, Нідерланди грають у справжній футбол, а не в пародію на кшталт французької чи англійської. Підопічні Рональда Кумана шукають простір між лініями, створюють перевантаження чи ізоляції, намагаються шукати різні підходи до воріт – але саме тут починаються проблеми. Відсутність Френкі де Йонга відчувається.

Схаутен, Рейндерс і Сіммонс стараються замінити його спільними зусиллями. Перший гол у ворота Румунії стався саме після відкривання Рейндерса в опорній зоні під своєчасний пас Схаутена, а Сіммонс лідирує на Євро-2024 за асистами (3 штуки). І все одно "ораньє" бракує стабільності в цій роботі, хоча за мірилами Англії та Франції команда демонструє космічну дистрибуцію.

Також були питання щодо завершення атак, однак Гакпо зумів розігнатись – у нього вже 3 голи та 1 асист. При цьому не можна сказати, що у Нідерландів виникали якісь серйозні проблеми з обороною на Євро. Словом, цьогорічні "ораньє" дуже сильні. Ніхто не вірить, що нинішня збірна Туреччини зможе спинити команду Рональда Кумана.

От тільки ніхто не вірив у "місячних зірок" і перед попереднім матчем – проти збірної Австрії. "Дас Тім" теж вважалася занадто сильною для підопічних Вінченцо Монтелли, але доволі несподівано турки вибили машину Ральфа Рангніка. Звісно, не обійшлося без везіння та героїчних сейвів Гюнока, однак у сенсаційної перемоги турків були й тактичні причини.

