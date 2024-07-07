Нідерланди переграли Туреччину (2:1) у чвертьфіналі Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Ораньє" здобули останню путівку у півфінал. Туреччина відкрила рахунок ще у першому таймі і вдало втримувало його 35 хвилин. Утім, під кінець матчу Нідерланди зрівняли, а потім втрутився у справу найкращий бомбардир турніру – автогол. Мюльдюр зрізав м'яч у власні ворота.

Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024, втримавши вольову перемогу над Туреччиною

Нідерланди зіграють у півфіналі Євро-2024 проти Англії. Цей матч заплановано на 10 червня.