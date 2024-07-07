Нідерланди – Туреччина – 2:1 – відео голів та огляд матчу Євро-2024
7 липня 00:15 - Читать на русском
Нідерланди переграли Туреччину (2:1) у чвертьфіналі Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
70’ Стефан де Врей
76’ Мерт Мюлдюр
Самет Акайдин 35’
35’ Самет Акайдин
70’ Стефан де Врей
76’ Мерт Мюлдюр
"Ораньє" здобули останню путівку у півфінал. Туреччина відкрила рахунок ще у першому таймі і вдало втримувало його 35 хвилин. Утім, під кінець матчу Нідерланди зрівняли, а потім втрутився у справу найкращий бомбардир турніру – автогол. Мюльдюр зрізав м'яч у власні ворота.
Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024, втримавши вольову перемогу над Туреччиною
Нідерланди зіграють у півфіналі Євро-2024 проти Англії. Цей матч заплановано на 10 червня.
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