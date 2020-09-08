Мінімальна перемога над нідерландцями допомогла наставнику збірної Італії стати в один ряд з одним із найуспішніших італійських фахівців.

Збірна Італії з Манчіні на чолі має досить успішну статистику – лише 2 поразки у 21 поєдинку. Стільки ж було в активі легендарного Марчелло Ліппі, який привів команду до світової корони у 2006 році, повідомляє Opta.

Перемога Італії в битві лідерів у відеоогляді матчу проти Нідерландів

Найкращі ж показники мала команда Ферруччо Валькареджі – італійці під його керівництвом лише одного разу програли у такій самій кількості поєдинків.

Нагадаємо, Італія мінімально обіграла Нідерланди у центральному матчі ігрового дня (1:0) та очолила групу A1, набравши 4 очки – "помаранчеві" ділять 2-3 місця з поляками, маючи по 3 пункти в активі.

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